Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.
Kent girişinde önlem alan polis, bir araca düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde yapılan aramada, 46.2 gram metamfetamin ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.