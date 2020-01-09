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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi yakalandı.

09.01.2020 16:07 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:12Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda, 3 kilo 879 esrar ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri tarafından kente uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son 1 aylık planlı çalışmaları ve düzenlenen operasyonlarda, 12 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise; 3 kilo 879 gram esrar, 38 adet ecstacy uyuşturucu hap, 4 adet sentetik ecza hap, 1 gram skunk maddesi, 0,23 gram metamfetamin maddesi ve 0,03 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Ayrıca polis ekiplerince, yakalanan 6 şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçundan, 6 şüpheli şahsa ise, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan 3 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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