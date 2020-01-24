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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

24.01.2020 09:48 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:48Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, 71.88 gram esrar, 0.86 gram toz esrar ile 5 sentetik uyuşturucu hap ile birlikte yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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