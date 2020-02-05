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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

05.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:13Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Alınan bilgilere göre, son olarak polis ekiplerinin gerçekleştirdiği planlı çalışmalarda 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 17 adet sentetik ecza, 0,24 gram bonzai maddesi, 1 adet pompalı tüfek ve bu silaha ait 11 adet kartuş ele geçirildi.

ekipleri, yakalanan 3 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan işlem yaparken, 1 şüpheli şahsa ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan yasal işlem yaparak gözaltına aldı.

Öte yandan uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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