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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu...2 kilo 300 gram skunk ele geçirildi

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu...2 kilo 300 gram skunk ele geçirildi Narkotik ekipleri kente uyuşturucu madde sokmaya çalışan 2 şüpheliyi yakaladı Ekipler 2 kilo 300 gram skunk ele geçirdiESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda...

16.10.2019 12:46
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu...2 kilo 300 gram skunk ele geçirildi
Narkotik ekipleri kente uyuşturucu madde sokmaya çalışan 2 şüpheliyi yakaladı
Ekipler 2 kilo 300 gram skunk ele geçirdi
ESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalanırken 2 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda polis ekipleri 2 şüpheli şahsı yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 2 kilo 300 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçunda yasal işlem yapılan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu...2 kilo 300 gram skunk ele geçirildi

Eskişehir, Narkotik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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