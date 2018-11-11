Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

Eskişehir
'de uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltıKapılar koçbaşı ile kırıldı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışmalar başlattı. Gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanması amacıyla Özel Harekat unsurlarının da bulunduğu operasyonda toplamda 100 polis görev aldı. Bu kapsamda belirlenen birçok adrese düzenlenen operasyonda açılmayan kapılar koçbaşı ile kırıldı. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli ile uyuşturucu madde kullanan 19 kişi yakalandı. Planlı operasyon kapsamında 8 ayrı adres ve şahısların üzerlerinde eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 30.98 gram skunk maddesi, 23.04 gram esrar maddesi, 17 adet uyuşturucu hap, 0.45 gram bonzai, 1 adet tabanca, şarjör ve 7 fişek, 1 adet pompalı tüfek ve 23 adet kartuş ele geçirildi. Şüphelilerin 19'u hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan yasal işlem yapıldı. Gözaltına alınan ikisi suça sürüklenen çocuk olmak üzere 7 şahsa da 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yasal işlem yapıldı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
11 Kasım 2018 Pazar 13:47