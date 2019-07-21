Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu 4 gözaltı

ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 252,73 gram metamfetamin, 215,94 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
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