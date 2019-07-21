Haberler» Güncel» Haber

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu 4 gözaltı

ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

21.07.2019 15:50 Eskişehir
ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 252,73 gram metamfetamin, 215,94 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:14   Sahte içkiden bir kişi daha yaşamını yitirdi
17:14   4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği
17:14   NATO SAVAŞ GEMİSİ 19 GÜN SONRA KARADENİZ'DEN AYRILDI
17:13   Diyanet İşleri Başkanı Erbaş : "90 bin camiyi nasıl mektep haline getiririz, bunun gayreti...
17:13   "Futbolcu satarak para kazanacağımız sezon bu sezon değil" - LINZ
17:13   Epilepsi nöbeti geçiren Burcu hemşire öldü
17:13   Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı