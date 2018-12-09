Eskişehir
'de uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltı
Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 44 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında Özel Harekat Şubesi'nde polislerin bulunduğu toplam 160 polisin katılımıyla sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 16 satıcı, 28 de içici konumunda olmak üzere 44 kişi yakalandı. Şüpelilerin evlerinde ve üzerinde yapılan aramalarda 30,98 gram bonzai, 4,57 gram skunk maddesi, 9 adet ecstacy uyuşturucu hap, 22 adet sentetik ecza(lyrica) hap,1 adet ruhsatsız tabanca, 81 mermi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kılıç ele geçirildi.
Gözaltına alınan 44 şüpheliden 28'i uyuşturucu madde kullanmaktan haklarında gerekli yasal işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı, dğer şüphelilerin ise sorgulamalarının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.
Eskişehir
09 Aralık 2018 Pazar 15:12