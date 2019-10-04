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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

04.10.2019 12:27Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde 5 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2,27 gram metamfetamin, 1,79 gram skunk esrar, 0,25 gram eroin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından 1 şüpheli şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 4 şüpheli şahsa uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan yasal işlem yapıldı.

Öte yandan, uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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