Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıESKİŞEHİR'de uyuşturucu sattığı ve kullandığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
09.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:41
Eskişehir 'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
ESKİŞEHİR'de uyuşturucu sattığı ve kullandığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarsa skunk ve metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Takip edilen 5 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 8,46 gram gelen, 0,11 gram metamfetamin ve 2,71 gram liserjik asit dietilamid ele geçirilmiştir. Sağlık kontrolünden geçilerek emniyete götürülen şüphelilerden 3'ü hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı. İfade işlemleri tamamlanan ve uyuşturucu satmakla suçlanan biri 3 ayrı suçtan arandığı belirlenen 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
ESKİŞEHİR'de uyuşturucu sattığı ve kullandığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarsa skunk ve metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Takip edilen 5 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 8,46 gram gelen, 0,11 gram metamfetamin ve 2,71 gram liserjik asit dietilamid ele geçirilmiştir. Sağlık kontrolünden geçilerek emniyete götürülen şüphelilerden 3'ü hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı. İfade işlemleri tamamlanan ve uyuşturucu satmakla suçlanan biri 3 ayrı suçtan arandığı belirlenen 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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