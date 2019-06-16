16.06.2019 15:47
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ESKİŞEHİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI

Eskişehir'de uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerinin yanı sıra ruhsatsız tabanca ile tüfek ele geçirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik şafak operasyonu düzenledi. Narkotik ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat polisinin de destek verdiği baskınlarda, kapılarını açmayanların evlerine koçbaşı ile girildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve araçlarında yapılan aramalarda 140 adet sentetik hap, 22.24 gram skunk maddesi, 35.84 gram bonzai maddesi, 3.94 gram esrar maddesi, 7 adet ecstacy uyuşturucu hap, 6 kök hint keneviri bitkisi, ruhsatsız pompalı tüfek, hançer, 3 adet ruhsatsız tabanca, şarjör, 72 adet çeşitli ebatlarda dolu fişek ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeler için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan operasyon kapsamında uyuşturucu madde kullandığı ve içici konumundaki 19 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.ESKİŞEHİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI
Kaynak: DHA
Eskişehir, Güncel

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