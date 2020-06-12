Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltıESKİŞEHİR'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

12.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:09
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polisleriyle birlikte kentte uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik Güllük, Kurtuluş, Hayriye, Ömerağa, Yenikent, Fatih, Vişnelik, Zafer, Kırmızıtoprak mahallelerinde bulunan toplam 15 adrese operasyon düzenledi. Takibe alınan 8 şüpheli gözaltına alınırken, üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 11,24 gram esrar, 10,17 gram metamfetamin, 0,26 gram bonzai, 1 adet ecstacy, 3 adet tabanca ve 36 adet dolu fişek, 1 adet Kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si emniyetten serbest bırakılırken, 6'sı 'uyusturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Eskişehir, Güncel, Haber

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