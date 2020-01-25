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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

25.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:08Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kentte uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 kişi ile bu kişilerden madde temin eden 7 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılara ait adreslerde ve üzerlerinde yapılan aramada, 13.16 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 160 lira ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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