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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

09.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:28Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbarlar doğrultusunda çalışma başlatarak bazı adreslere baskınlar yaptı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 3 kilo 879 gram esrar, 1 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 0,53 gram sentetik uyuşturucu ve 42 tablet ele geçirildi.
Gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı, haklarında "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yapılarak salıverildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen diğer 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü ise serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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