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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

25.01.2020 12:04 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:04Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yanı sıra bu kişilerden uyuşturucu madde temin eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi Yunus Timleri ekipleri, Kırmızıtoprak ve Hoşnudiye mahallelerinde düzenlediği şok uygulamada, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın aldıkları belirlenen 3 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde yapılan aramada, sentetik uyuşturucu madde ile sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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