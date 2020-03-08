Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
08.03.2020 13:04
Eskişehir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu haplar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu haplar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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