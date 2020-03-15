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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

15.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:16
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Eskişehir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Gözaltına alınan 3 zanlının üzerlerinde yapılan aramalarda bir teneke kutunun içinde 15,38 gram esrar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Eskişehir, Güncel

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