Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
15.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:16
Eskişehir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Gözaltına alınan 3 zanlının üzerlerinde yapılan aramalarda bir teneke kutunun içinde 15,38 gram esrar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Gözaltına alınan 3 zanlının üzerlerinde yapılan aramalarda bir teneke kutunun içinde 15,38 gram esrar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Güncel
Son dakika: Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Güncel
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Güncel
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Güncel
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Güncel
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti
Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Güncel
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!