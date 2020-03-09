Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
09.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:44
Eskişehir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 8.46 gram skunk, 0.11 gram metamfetamin ile 2.71 gram liserjik asit dietilamid (LSD) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 8.46 gram skunk, 0.11 gram metamfetamin ile 2.71 gram liserjik asit dietilamid (LSD) ele geçirildi.
Kaynak: AA
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