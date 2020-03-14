Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.
14.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:10
Eskişehir 'in Seyitgazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda durumundan şüphelendiği bir otomobili takibe aldı.
Sarısungur jandarma yol güvenlik uygulama noktasında durdurulan araçtaki C.D, G.K, H.G, O.Ö. ile Z.Y'yi yakaladı.
Şüphelilere ait araçta yapılan arama ve kontrollerde 2 gram metamfetamin, 0.3 gram eroin, 2 gram tütünle karışık esrar ile 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda durumundan şüphelendiği bir otomobili takibe aldı.
Sarısungur jandarma yol güvenlik uygulama noktasında durdurulan araçtaki C.D, G.K, H.G, O.Ö. ile Z.Y'yi yakaladı.
Şüphelilere ait araçta yapılan arama ve kontrollerde 2 gram metamfetamin, 0.3 gram eroin, 2 gram tütünle karışık esrar ile 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
Manşet
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