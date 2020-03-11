Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
11.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:42
Eskişehir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacı Seyit, Mustafa Kemal Paşa, Fevziçakmak, Çamlıca, Gazipaşa, Gültepe, Akcami ve Yeşiltepe mahallelerinde belirlenen 9 ayrı adrese Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan 8 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacı Seyit, Mustafa Kemal Paşa, Fevziçakmak, Çamlıca, Gazipaşa, Gültepe, Akcami ve Yeşiltepe mahallelerinde belirlenen 9 ayrı adrese Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan 8 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
Manşet
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