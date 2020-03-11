Menü
Haberler ›› Güncel ››Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Güncel

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

11.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:42
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Eskişehir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacı Seyit, Mustafa Kemal Paşa, Fevziçakmak, Çamlıca, Gazipaşa, Gültepe, Akcami ve Yeşiltepe mahallelerinde belirlenen 9 ayrı adrese Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan 8 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Eskişehir, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi Güncel
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti Güncel
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı Güncel
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Güncel
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı