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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

10.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:36Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbarlar doğrultusunda çalışma başlatarak bazı adreslere baskınlar yaptı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır 9,59 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si, haklarında "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yapılarak salıverildi.
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kadın şüpheli N.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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