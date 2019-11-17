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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

17.11.2019 23:14 | Son Güncelleme: 17.11.2019 23:14Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi yakınında takip ettikleri iki otomobili durdurdu.
Araçlarda narkotik dedektör köpeklerin de katıldığı aramalarda 448 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Güncel

Kaynak: AA

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