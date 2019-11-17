Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı. Güncel Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi yakınında takip ettikleri iki otomobili durdurdu.
Araçlarda narkotik dedektör köpeklerin de katıldığı aramalarda 448 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.