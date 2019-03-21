Eskişehir'de Uyuşturucu Satıcısına Hapis Cezası

Eskişehir
'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Tolga Kazancı
(34) ile avukatı hazır bulundu.
Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık, tahliye ve beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığı 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.
Geçen yılın haziran ayında emniyet güçlerince takibe alınan Tolga Kazancı, üzerinde satılacak miktarda uyuşturucu ile yakalanmış, gözaltına alınmasının ardından mahkemece tutuklanmıştı.
Uyuşturucu Ticareti, Eskişehir, Güncel
Kaynak: AA