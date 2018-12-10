Eskişehir'de Uyuşturucu Şüphelileri Adliyede

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, özel harekatçıların da desteğiyle 160 polisle dün sabaha karşı uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, daha önceden belirlenen evlere baskın düzenlendi. Gözaltına alınan 44 kişinin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 30,98 gram bonzai, 4,57 gram skunk, 9 uyuşturucu hap, 22 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca, 81 mermi, 1 kurusıkı tabanca, 1 kılıç ele geçirildi.
Şüphelilerden 38'i Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, 6 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan bugün adliyeye sevk edildi. - Eskişehir
Eskişehir
10 Aralık 2018 Pazartesi 19:27