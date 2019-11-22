Haberler » Güncel » Eskişehir'de uyuşturucu şüphelileri adliyede - Haber

Eskişehir'de uyuşturucu şüphelileri adliyede

Eskişehir'de uyuşturucu şüphelileri adliyedeEskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik 200 polisin katılımıyla düzenlenen 'şafak operasyonu'nda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

22.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:42
'de uyuşturucu şüphelileri adliyede
Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik 200 polisin katılımıyla düzenlenen 'şafak operasyonu'nda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik dün şafak vakti operasyon düzenledi. Yaklaşık 200 polisin katıldığı operasyonda, kent merkezindeki 12 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda uyuşturucu sattığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alınırken, baskın yapılan evlerde, çamaşır makinesi gibi çeşitli yerlere gizlenmiş 638 sentetik hap, 16 gram skunk, 10,82 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 0.13 gram bonzai, ecstasy hap ile tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 3 bıçak ve 49 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Eskişehir'de uyuşturucu şüphelileri adliyede

Eskişehir, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
00:28 Irak'ın Zikar kentinde protestocular valilik binasını ateşe verdi
00:28 ABD destekli ordunun baskısıyla istifa eden Morales, seçimlerde aday olamayacak
00:28 Mısır'da tutuklu Aişe Şatır'ın sağlık durumu kötüleşince doktoru ifadeye çağrıldı
00:28 Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
00:22 Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema gösterisi
00:20 Karabük'te kaza yapan panelvanın sürücüsü aracını bırakıp kaçtı
23:39 Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak
23:14 Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 70 koyun telef oldu
22:54 Muharrem İnce'den itiraf: Cumhurbaşkanı adayıyken Zonguldak mitinginde hasta değildim, adaylıktan çekilmeyi düşünüyordum
22:44 Cezaevinden çıktı, dehşet saçtı: Duruşmada şahitlik yapan kişiye kurşun yağdırdı
22:05 MSB: PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
13:00 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
25.11.2019 00:38:35