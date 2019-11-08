Haberler » Güncel » Eskişehir'de uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi - Haber

Eskişehir'de uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

08.11.2019 11:47 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:47 Eskişehir'de uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik dün operasyon düzenledi. Yaklaşık 110 polisin katıldığı operasyonda 9 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 323,71 gram metamfetamin, 4,85 gram esrar, 4,31 gram bonzai, 2,71 gram uyuşturucu skunk maddesi ile hap ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 5 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı.



Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:36   Tokat'ta Bizans ve Osmanlı dönemine ait 15 sikke ele geçirildi
15:36   Ödemiş Adliyesi'nde fidan dağıtımı
15:36   Giresun Çevre Yolu Projesi
15:36   AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Açıklaması
15:35   Halılar Altındağlı kadınların elinde hayat buluyor
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
14:42   İYİ Parti Milletvekili Tatlıoğlu: Berat Albayrak'a bütçe görüşmelerinden el çektirildi
14:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek
14:17   ABD ziyareti öncesi Trump'la konuşan Erdoğan: İyi hazırlık yapıp gideceğiz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 15:36:41