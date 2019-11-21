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Eskişehir'de uyuşturucu şüphelilerine şafak operasyonu 6 gözaltı

Eskişehir'de uyuşturucu şüphelilerine şafak operasyonu 6 gözaltıEskişehir'de sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik 200 polisin katıldığı 'şafak operasyonu'nda 6 şüpheli gözaltına alındı.

21.11.2019 13:15 | Son Güncelleme: 21.11.2019 13:20
'de uyuşturucu şüphelilerine şafak operasyonu 6 gözaltı
Eskişehir'de sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik 200 polisin katıldığı 'şafak operasyonu'nda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çamaşır makinesine gizlenmiş uyuşturucu maddelerinin yanı sıra hap ve kuru sıkı tabancalar ve bıçaklar ele geçirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik 'şafak operasyonu' düzenledi. Yaklaşık 200 polisin katıldığı operasyonda kent merkezindeki 12 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda uyuşturucu sattığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda aralarında çamaşır makinesine gizlenmiş 638 adet sentetik hap, 16 gram skunk, 10.82 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 0.13 gram bonzai, ecstacy hap, tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, 3 adet bıçak, 49 adet fişek ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor.
Eskişehir'de uyuşturucu şüphelilerine şafak operasyonu 6 gözaltı

Eskişehir, Güncel

Kaynak: DHA


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