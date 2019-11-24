Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi 5 şahıs yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 5 şüpheli yakalandı.



Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 5 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve ikamette yapılan aramada, 29,59 gram skunk maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 15 lira banknot ele geçirildi.



Ayrıca çalışma kapsamında yakalanan 4 şüpheli hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan, 1 şüpheli şahsa ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.



Öte yandan, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapılan şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA