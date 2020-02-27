Haberler » 3. Sayfa » Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi 5 şahıs yakalandı - Haberler

Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi 5 şahıs yakalandı

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 5 şüpheli yakalandı.

27.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:10Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi 5 şahıs yakalandı
'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 5 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre; son olarak yapılan gerçekleştirilen planlı çalışmalarda 5 şüpheli şahıs yakalandı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda ise; 12,46 gram plaka esrar, 1,37 gram esrar ve 1 adet öğütücü aparat ele geçirildi.

Ayrıca yakalanan 4 şüpheliye Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan işlem yapılırken, 1 şüpheli şahsa da Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatılarak gözaltına alındı.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:07  Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
10:56  İstiklal Marşı nedir? İstiklal Marşı'nın kabulü nasıl oldu? İstiklal Marşı'nın yazarı ve bestecisi kim? İstiklal Marşı'nın 10 kıtası!
10:42  Necmettin Erbakan ölüm yıl dönümü ne zaman? Necmettin Erbakan ne zaman öldü? Necmettin Erbakan hayatı ve biyografisi!
10:28  Gizem Karaca kimdir? Gizem Karaca kaç yaşında, nereli?
09:56  Mine Tugay kimdir? Mine Tugay kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 11:23:49