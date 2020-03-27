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Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi tren garında yakalandı

Eskişehir Tren Garında, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan 1 şüpheli şahsın üzerinden 102 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

27.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:19
Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi tren garında yakalandı
Eskişehir Tren Garında, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan 1 şüpheli şahsın üzerinden 102 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor. Son olarak polis ekipleri, Eskişehir Tren Garında durumundan şüphelenilen 1 şüpheli şahsı durdurdu. Yapılan kontrollerinde; 102 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan polis ekipleri, şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatarak gözaltına aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

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