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Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheli yakalandı

Eskişehir'de bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı.

20.11.2019 08:52 | Son Güncelleme: 20.11.2019 08:52Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheli yakalandı
'de bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi girişinde bir aracı takibe aldı.
Polisleri fark eden zanlılar, araçta bulunan uyuşturucuyu atarak kaçmaya çalıştıkları sırada kovalamaca sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan iki şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramalarda 204,3 gram sentetik uyuşturucu ile 5,68 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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