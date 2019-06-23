23.06.2019 11:56
Haberler » Güncel » Haber

Eskişehir'de vagonlardan mekanik parça hırsızlığı

Eskişehir

Eskişehir'de, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait vagonlardan 700 bin lira değerinde mekanik parça çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir 'de, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait vagonlardan 700 bin lira değerinde mekanik parça çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karagözler Mahallesi'nde park halindeki trenin 19 vagonundan mekanik parçaların sökülerek çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlılar, O.Ö. ile B.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hurdacıya satıldığı belirlenen çalıntı malzemeler, TCDD yetkililerine teslim edildi.
Kaynak: AA
Jandarma , Türkiye , Eskişehir , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:31 Hizmet-İş Afyon İl Başkanlığından 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne destek
12:31 Develi Kaymakamı Duru Ata Binmenin Keyfini Sultan Sazlığında Yaşadı
12:31 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu kullandı.
12:31 Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz oyunu kullandı
12:30 Oy kullanmaktan dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
12:30 Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
12:30 Gaziantep'te minibüsün çarptığı çocuk öldü