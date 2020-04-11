Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Eskişehir'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" 20 bin 464 talebi karşıladı

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor.

11.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:54
Eskişehir'de
Eskişehir 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının aldığı kararla 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması üzerine Eskişehir Valiliğinin kararıyla oluşturulan grup, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için evlerine kadar gidiyor.
112, 155 ve 156 numaralı telefonları arayıp, yardım talebinde bulunan kişilerin acil ihtiyaçları, görevliler tarafından karşılanıyor.
Kent genelinde 10 Nisan itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 6 bin 773, 155 Polis İmdat Hattı'na 7 bin 590, 156 Jandarma İhbar Hattı'na 882, diğer ilgili kurumlara da 5 bin 278 kişi ihtiyaçlarının karşılanması için müracaatta bulundu.
Vefa Sosyal Destek Grubu, söz konusu taleplerin 20 bin 464'ünü yerine getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Eskişehir, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
İstanbul’da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet’e taşındı Haberler
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet'e taşındı
Haberler ›› Güncel ››Eskişehir'de 'Vefa Sosyal Destek Grubu' 20 bin 464 talebi karşıladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:04: Doğu Akdeniz'in turizm cennetinde yasak sakinliği - Haber 17:04: Samsun'dan kısa kısa - Haber 17:04: Erzurum'da sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza - Haber 17:04: 31 ilde ekmek dağıtımında sorun yaşanmadı - Haber 17:04: Sokağa çıkma yasağının ardından Ankaray ve Metro sessizliğe büründü - Haber 16:54: Sancaktepe'de ölen eczacının ilaçlama çağrısına Sancaktepe Belediyesi eczacı öldükten sonra cevap verdi - Haber 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin 14:46: Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı - Haber