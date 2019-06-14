Eskişehir'de, yağmur ve dolu 100 milyon liralık hasara neden oldu

Eskişehir'de geçen hafta etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle yaklaşık 120 bin dönüm ekili arazi zarar gördü. Kalkanlı Mahallesi Muhtarı Tuncer Bozkurt, arazilerde zararın yaklaşık 100 milyon lira olduğunu söyledi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Kalkanlı Mahallesi'nde, çoğunlukla buğday, arpa, mısır gibi ürünlerin ekili olduğu 15 bin dönüm ekili arazi, son bir haftadır dolu ve yağmur yağışlarının bölgede etkili olması nedeniyle zarar gördü. Kalkanlı köyü Muhtarı Tuncer Bozkurt, çiftçilerin çoğunun kredi kullanarak, tarlalarını ektiğini belirterek, "Şu anda tarlalarda hasar tespitleri yapılıyor. Zarar gören araziden tekrar bu yıl içinde verim alınması mümkün değil. Yüzde yüzlük zararlar var. Sadece bizim 15 bin dönüm arazimiz zarar gördü. Çevre köylerimizle birlikte durum incelendiğinde toplam 120 bin dönüm arazi şu an kullanılamaz durumda. Yaklaşık 100 milyon lira zarar var. Çiftçiler olarak çok mağdur durumdayız. Büyüklerimizden destek bekliyoruz" dedi.

'6 AYDA YAĞACAK YAĞMUR 30 DAKİKADA YAĞIYOR'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan da bölgeye giderek, incelemelerde bulundu. Zeydan, şöyle konuştu:

"Durumun bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Meteorolojik birimlerden devamlı raporlar alıyoruz ve çiftçilerimizle paylaşıyoruz. Bize gelen bilgi, geçen yıllara göre iklimlerin, yağış rejimlerinin değiştiği ve 6 ayda yağacak yağış 30 dakikada yağabilir hale geldiği yönünde. Sigorta çok önemli. Tarlalara sigorta yaptırılmış olsaydı kısmen de olsa zararlarını giderebileceklerdi. Sigortalı olan yerlerin ödemelerinin hızlandırılması için çalışacağız. Ayrıca bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi iyi olur. Borçlanmış çiftçilerin tarlaları zarar görmüş halde. Bir kısmı hibe, bir kısmı borçla alınmış. Bu yönde gerekli kurumları bilgilendireceğiz. Bölgemizin tamamında, 120 bin dönümlük bir hasar ortaya çıkıyor."

TÜRK KIZILAYI'DA BÖLGEDE

Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy da etkili yağışlardan zarar gören mevsimlik işçilere desteklerini sürdürdüklerini ifade ederek, "Türk Kızılay'ı olarak milletimizin her zaman yanındayız. Elimizden ne gelecekse bunun planlamasını yapıp, değerlendireceğiz. Gerçekten alanda mağduriyet var. Fakat devletimiz çok büyük. Gerekeni yapacaktır. Zaten çiftçimize desteğini hiçbir zaman esirgememiştir. Basın yoluyla çiftçimizin sesini duyuralım istedik. Maddi zararın dışında emek de zayi olmuş, çok geçmiş olsun" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Zarar gören tarlaların,

-Kalkanlı Mahallesi muhtarı Tuncer Bozkurt'un konuşması,

-Kızılay Şube Başkanı Egemen Temizsoy'un konuşması,

-Ömer Zeydan'ın konuşması,

-Tarlaların havadan dronle ile çekilen görüntüleri bulunuyor.

BOYUT: 587,73 MB

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR-DHA