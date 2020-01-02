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Eskişehir'de yakalanan uyuşturucu ticareti şüphelisi 3 kişiden biri tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

02.01.2020 20:08 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:08 Eskişehir'de yakalanan uyuşturucu ticareti şüphelisi 3 kişiden biri tutuklandı
'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi.
Adreste bulunan 6 kişinin üzerinde ve evdeki aramalarda 84,88 gram sentetik uyuşturucu ve 9,43 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerden 3'ü, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan birinin adliyeye getirilişinde polislerden başını montla örtmesini istemesi dikkati çekti.
Uyuşturucu bulundurdukları ileri sürülen diğer 3 kişi ise haklarında yasal işlem uygulanarak polis tarafından serbest bırakıldı.
Zanlılardan İ.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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