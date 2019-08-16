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Eskişehir'de yanan ormanlık alan ağaçlandırılacak

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde karaçam ormanlarında yangından zarar gören 30 hektarlık alanın ağaçlandırılacağı bildirildi.

16.08.2019 12:19 Eskişehir'de yanan ormanlık alan ağaçlandırılacak
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde karaçam ormanlarında yangından zarar gören 30 hektarlık alanın ağaçlandırılacağı bildirildi.
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yapıldak Mahallesi yakınındaki karaçam ormanında 13 Ağustos'ta çıkan orman yangınının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.
Yangında 30 hektarlık alanın zarar gördüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Söndürme çalışmalarına iki helikopter, 15 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 5 su tankeri, 7 iş makinesi, 10 teknik elaman, 80 yangın işçisi ve 150 vatandaş katıldı. Büyükşehir ve civar belediyelerin itfaiye araçları da su ikmali yaptı. Yangına 20 dakikada ilk müdahale yapıldı, 15 saatte kontrol altına alındı, 24 saatte söndürüldü ve 36 saatte de soğutma çalışmaları tamamlandı."
Açıklamada, en kısa zamanda yanan ağaçların sahadan çıkarılacağı ve toprağın yeniden fidan dikimine hazır hale getirileceği duyuruldu.

Seyitgazi, Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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