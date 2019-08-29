Eskişehir'de yarı maraton heyecanı başlıyor

Festival tadında geçecek etkinlikte maraton koşusu ve spor etkinliklerinin yanı sıra dj performansları ve Özgün konseri ile Eskişehirliler unutamayacakları bir hafta sonu geçirecek.

Genç ve dinamik yapısıyla Türkiye'nin en gözde şehirleri arasında sayılan Eskişehir, kurtuluş yıl dönümüne özel olarak düzenlenen Ford Otosan Eskişehir Yarı Maratonu'na ev sahipliği yapıyor. 21K olarak belirlenen yarı maraton parkuru, Eskişehir Ulus Anıtı önünde başlayıp Sazova Kültür Merkezi önünden devam edecek. Bitişin yine Eskişehir Ulus Anıtı olarak belirlendiği parkurda, aynı zamanda 10K ve çocuklar için özel olarak hazırlanan çocuk koşusu da gerçekleştirilecek.Engelli sporcular için de özel bir koşu programının düzenleneceği maratonun katılım ücretlerinin yüzde 10'u Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne bağışlanacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile 'Şehir Seninle Güzel' mottosuyla hazırlanan etkinlik programında, 31 Ağustos gecesi Eskişehirli ünlü şarkıcı 'Özgün' hemşehrileriyle buluşacak. 4 yıl aradan sonra ilk kez bir yarı maratona ev sahipliği yapacak olan Eskişehir'de festival günü Emine Başarır, Elif Kaya, Murat Demirci, Noyan Dilek, İnanç Akbaş ve Ayşegül Demirsoy gibi Türkiye'nin önde gelen spor eğitmenlerinin katılacağı eğlenceli aktivitelerle maraton festival tadında yaşanacak.