Eskişehir'de yaşlılar park ve bahçeleri doldurdu

Eskişehir'de yaşlılar park ve bahçeleri doldurduESKİŞEHİR'de 65 ve yaş üstündekiler sokağa çıkma kısıtlamasında verilen izinle birlikte sokağa çıktı.

31.05.2020 17:43 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:50
Eskişehir'de yaşlılar park ve bahçeleri doldurdu
ESKİŞEHİR'de 65 ve yaş üstündekiler sokağa çıkma kısıtlamasında verilen izinle birlikte sokağa çıktı. Park ve bahçelerde dolarken, yaşlılar izinlerini yürüyüş ve spor yaparak değerlendirdi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindekiler, bugün 14.00 ile 20.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak şartıyla evlerinden çıktı. Saatlerin 14.00'ı göstermesiyle Eskişehir'de 65 yaş ve üzerindekiler, Porsuk Çayı kenarı ile cadde, sokak ve parklarda yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar da spor yaptı. Hava sıcaklığının 22 derece olduğu kentte, yürüyüşe çıkanlardan bazıları ise meydanlarda kuşlara yem atarak besledi. Kanlıkavak parkında yürüyüşe çıkan Adile Yılmaz (77), evde oturmaktan artık çok sıkıldıklarını belirterek, 'Kaç aydır evdeyiz, artık sıkıldık. Böyle izinlerde hemen dışarıya çıkıp yürüyüş yapıyoruz. Bende eşime sokağa çıkanları görünce çıkalım dolaşalım dedim. Şimdi parkta dolaşıyoruz" dedi. Yanlarında getirdikleri sandalyelerde parkta oturan Mediha Yaka da maske ve sosyal mesafe kuralına uyduklarını belirterek, 'Bugünde dışarı çıktık. Arkadaşlarımız gelecek hep birlikte oturacağız. Sosyal mesafe kuralına da uyup mesafeli oturduk. Bugünü böyle değerlendireceğiz" şeklinde konuştu. Eskişehir’de yaşlılar park ve bahçeleri doldurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Eskişehir, Güncel, Haber

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