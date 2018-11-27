27 Kasım 2018, 12:43
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Eskişehir'de Yeni Bir Yardımlaşma Derneği Kuruldu

Eskişehir

Eskişehir’de 6 mahallenin birleşmesi sonucu Çeltik ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği kuruldu.

Eskişehir'de 6 mahallenin birleşmesi sonucu Çeltik ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği kuruldu.

Çeltik ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Taş, konuyla alakalı, " Konya'nın Çeltik ilçesine bağlı Gökpınar, İshakuşağı, Torunlar, Kaşören, Küçükhasan, Adakasım mahallelerinden gelerek Eskişehir'e yerleşen kişiler bir araya gelerek bu derneği kurduk. Emek Mahallesinde bir araya gelerek önümüzdeki süreçte yapacaklarımızı konuştuk. Çalışmalarımıza en kısa süre içerisinde ağırlık vereceğiz. Bize güvenen, destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR
27 Kasım 2018 Salı 12:43