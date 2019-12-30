Haberler » 3. Sayfa » Eskişehir'de yılbaşı öncesi şok uyuşturucu operasyonu - Haberler

Eskişehir'de yılbaşı öncesi şok uyuşturucu operasyonu

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

30.12.2019 18:28 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:33 Eskişehir'de yılbaşı öncesi şok uyuşturucu operasyonu
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Yılbaşı öncesi yapılan planlı çalışmalarda yüzlerce uyuşturucu hap ve diğer maddeler ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sokak satıcılarına yönelik yapılan planlı çalışma kapsamında, kent merkezinde 3 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Gerçekleşen operasyonda 3 şüpheli şahıs, Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, 2 şüpheli şahıs Uyuşturucu Madde Bulundurmak yada Kullanmak suçu kapsamında yakalandı. Ayrıca soruşturma kapsamında önceki tarihlerde uyuşturucu madde kullanmak suçundan 6 şahsa yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, öncelikle gençlerin korunması, sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu maddelerin yılbaşından önce piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla yapılan eş zamanlı operasyon ve diğer soruşturma kapsamında yapılan tüm planlı çalışmada; 743 adet Extacy Hap, 63,72 gram Metamfetamin maddesi, 44,58 gram Esrar maddesi, 17,58 gram sıvı Metamfetamin maddesi, 2,40 gram Skunk maddesi ele geçirildi.

Öte yandan operasyon kapsamında, 3 şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçu kapsamında yapılırken, 1 şüpheli şahıs ifadesi akabinde serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:02   Japonya'nın yeni yıl geleneği, devasa pirinç keki - Haberler
19:00   Kılıçdaroğlu, Akşener ile Libya Tezkeresi konusunda görüş alışverişinde bulundu - Haberler
18:58   Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na 'tezkere' ziyareti (2) - Haberler
18:57   Japonya'nın yeni yıl geleneği, devasa pirinç keki - Haberler
18:55   Isparta'da yolcu midibüsü devrildi: 15 yaralı - Haberler
17:42   Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e FETÖ davası! 18 yıl 6 ay hapsi istendi - Haberler
17:25   Banka soyguncusunun patlatmakla tehdit ettiği bomba sahte çıktı - Haberler
17:01   Şiddetli rüzgarın azizliği! İş hanının altından geçen vatandaşların ölümden döndüğü anlar kamerada - Haberler
16:50   Ümraniye'de cam fabrikasında patlama oldu, bir kişi hayatını kaybetti - Haberler
16:05   İstanbul'da ağaç, yolda yürüyen vatandaşların üzerine devrildi - Haberler
30.12.2019 19:16:57