Eskişehir'de Yunus Timlerinin çalışmaları
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri, son iki ayda kent merkezinde yaptıkları denetimlerde çok sayıda silah, tüfek, kesici alet, uyuşturucu ele geçirerek, haklarında arama kararı bulunan zanlıları yakaladı.
18.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:40
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri, son iki ayda kent merkezinde yaptıkları denetimlerde çok sayıda silah, tüfek, kesici alet, uyuşturucu ele geçirerek, haklarında arama kararı bulunan zanlıları yakaladı.
Timler, son iki ayda yaptıkları denetimlerde 22 ruhsatsız silah, 25 kurusıkı tabanca, 8 ruhsatsız tüfek ve 72 mermi, 18 bıçak ve kesici delici alet, 246 uyuşturucu hap, 25,78 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Çalışmalarda, aranan 156 kişi ile 286 yoklama ve bakaya kaçağı yakalanarak adli mercilere sevk edildi.
Öte yandan, olay yerinden kaçmaya çalışan 3 gasp ve bıçakla yaralama şüphelisi suçüstü yakalandı. Silahla yaralama şüphelisi 2 kişi de olay yerinden kaçarken Yunus Timlerince gözaltına alındı.
Timler, son iki ayda yaptıkları denetimlerde 22 ruhsatsız silah, 25 kurusıkı tabanca, 8 ruhsatsız tüfek ve 72 mermi, 18 bıçak ve kesici delici alet, 246 uyuşturucu hap, 25,78 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Çalışmalarda, aranan 156 kişi ile 286 yoklama ve bakaya kaçağı yakalanarak adli mercilere sevk edildi.
Öte yandan, olay yerinden kaçmaya çalışan 3 gasp ve bıçakla yaralama şüphelisi suçüstü yakalandı. Silahla yaralama şüphelisi 2 kişi de olay yerinden kaçarken Yunus Timlerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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