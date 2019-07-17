Eskişehir'de 'Yüz Okuma Teknikleri' semineri

Eskişehirli eğitimci Ali Yenisar tarafından, akademisyenler, iş insanları, Eskişehir Sinerji Hareketi Derneği üyelerinin katıldığı 'Yüz Okuma Teknikleri' semineri düzenlendi.



Eskişehir Sinerji Hareketi Derneği'ndeki seminerde katılımcı kursiyerler pek çok 'Yüz Tanıma Tekniği' öğrendiklerini ve kendi hayatlarında uygulayacaklarını belirttiler. 'Yüz Okuma Teknikleri' seminerinde; burun, ağız, çene, göz ve kulak yapıları hakkında bilgi verilip, örnekleri ile birlikte anlatıldı. Ayrıca 'Yüz Okuma Tekniklerinde'; duyu organlarının hepsine bakılması ve analiz edilmesi gerekitiği önemle vurgulandı.



Sinerji Hareketi kursiyerlerinden Gizem Bezek; eğitimci Ali Yenisar'a sunumundan dolayı, 'teşekkür belgesi' ve 'teşekkür plaketini' takdim etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA