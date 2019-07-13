13.07.2019 12:10
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Eskişehir'de zehir taciri iki şüpheli yakalandı

Eskişehir

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs yakaladı. Şahısların üzerilerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 165 adet ecstacy uyuşturucu hap, 35,09 gram Skunk, 2 adet kuru sıkı tabanca, 10 adet kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Ayrıca polis ekiplerince Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Eskişehir, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:46   Elbeyli ilçesinde kaza: 2 yaralı
18:44   Batman'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2'si ağır 3 yaralı
18:44   Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı
18:43   Otomobil park halindeki tırın altına girdi: 1 yaralı
18:41   Nepal'de sel felaketi: 32 ölü, 17 kayıp, 12 yaralı
18:23   İstanbul genelinde 'Huzur Uygulaması' yapıldı
18:13   Van'da nefes kesen rehine kurtarma operasyonu