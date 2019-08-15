Haberler» Güncel» Haber

Eskişehir'de ziynet eşyası ve kurban eti hırsızlığı

Eskişehir'de bazı evlerden ziynet eşyası ve 30 kilogram kurban eti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın tutuklandı.

15.08.2019 13:17 Eskişehir'de ziynet eşyası ve kurban eti hırsızlığı
Eskişehir'de bazı evlerden ziynet eşyası ve 30 kilogram kurban eti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ertuğrulgazi, Gültepe ile Uluönder mahallelerinde "dil düşürmek" suretiyle girdikleri evlerden ziynet eşyası ve 30 kilogram kurban eti çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarından tespit ettikleri S.C, M.C. ve A.C'yi bir eve hırsızlık amacıyla girmeye çalıştıkları sırada suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:07   Erzincan'daki terör operasyonu
15:06   Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Komünist Başkan: Böyle kapıların olduğunu bilmiyorduk
15:05   Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı
15:05   Sanko Sanat Galerisi'nde Mehmet Akif Orçan sergisi
15:05   Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 7 yaralı
15:05   Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar Açıklaması
15:05   Dönümden 80 bin lira kazanıyor