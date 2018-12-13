Eskişehir'de Zorunlu Kış Lastiği Denetimi

Ticari amaçlı yük ve yolcu taşıyan araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması çerçevesinde Eskişehir
'de trafik ekiplerince denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, otogar çıkışında yaptığı kontrollerde, lastiklerin diş derinliklerini ve kış ayları için üretildiklerini belirten logolara sahip olup olmadıklarını denetledi.
Ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Müdür Vekili Zafer Aydın
, gazetecilere yaptığı açıklamada uygulamanın Türkiye
'de 2012 yılında başladığını belirterek, kış lastiği uygulamasının 1 Aralık- 1 Nisan
tarihleri arasında zorunlu olduğunu kaydetti.
13 Aralık 2018 Perşembe 14:23