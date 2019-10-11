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'Eskişehir Dede Korkut Parkı' 5 yılda bu hale geldi

2014 yılında hizmete açılan Eskişehir Dede Korkut Parkı 5 yılın ardından hayli tahrip olurken, halk bu durumun düzeltilmesini bekliyor.

11.10.2019 10:27'Eskişehir Dede Korkut Parkı' 5 yılda bu hale geldi
2014 yılında hizmete açılan Eskişehir Dede Korkut Parkı 5 yılın ardından hayli tahrip olurken, halk bu durumun düzeltilmesini bekliyor.

Eskişehir Kültür Başkenti Ajansı'nın kalıcı eserler kapsamında; 2014 yılı Ocak ayında yapım çalışmalarına başladığı Dede Korkut Parkı, aynı yıl haziran ayında tamamlanarak, Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı tarafından hizmete açılmıştı. Aradan geçen 5 yıl 3 ay gibi kısa sürede; parkın yürüyüş yolunun büyük bir bölümü yıprandı, döşeme kırıldı, parçalandı. Çevrede yaşayanlara güzel bir piknik alanı olarak da düşünülen 'Eskişehir Dede Korkut Parkı'ndaki masaların çevresi çekirdek kabukları, izmaritler, yiyecek paketleri, poşetlerle dolu. Böylesine güzel bir parkın bu kadar kısa sürede yıpranması Eskişehir halkını üzüyor. Vatandaşlar, bu durumun düzeltilmesi için yetkililerden ilgi bekliyor - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Korkut, Yaşam

Kaynak: İHA

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