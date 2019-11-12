Haberler » Güncel » Eskişehir'deki arkadaş cinayeti davasında karar - Haber

Eskişehir'deki arkadaş cinayeti davasında karar

Eskişehir'de tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık 15 yıl, tutuksuz 3 sanık ise 5'er ay hapse mahkum edildi.

12.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:56Eskişehir'deki arkadaş cinayeti davasında karar
'de tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık 15 yıl, tutuksuz 3 sanık ise 5'er ay hapse mahkum edildi.
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Ali Kantaş (32), tutuksuz sanıklar Ahmet Uğur Günaydın (24), Orhan Başkan (21) ve Erhan Temizkan (40), maktul Zafer Gözel'in ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Son savunmasını yapan sanık Ali Kantaş, amacının öldürmek olmadığını ileri sürerek, "Silahın kabzasını omzuna sert bastırdığım için silah ateş almış olabilir. Ben tetiği çekmedim." dedi.
Tutuksuz yargılanan 3 sanık ise suçsuz olduklarını savunarak beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ali Kantaş'ı "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapisle cezalandırdı. Suçun tahrik altında işlendiğine karar veren heyet, sanığa 15 yıl hapis cezası verdi.
Öte yandan tutuksuz sanıklar Ahmet Uğur Günaydın, Orhan Başkan ve Erhan Temizkan ise 5'er ay hapisle cezalandırıldı.
Olay
Eskişehir'de, geçen mart ayında merkez Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi'nde Ali Kantaş, Ahmet Uğur Günaydın, Orhan Başkan ve Erhan Temizkan, yolda Zafer Gözel ile karşılaşmıştı. Kantaş, arkadaşı Zafer Gözel'in aracına giderek tabancasıyla başına bir el ateş etmiş, Gözel olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Olay sonrası yakalanan Ali Kantaş tutuklanmış, diğer üç kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:52 Kaymakcı: "Avrupa'nın sınırları Türkiye'nin güneydoğu sınırlarıdır"
17:52 Aksaray'da otizmli çocukların "yuhalandığı" iddiası
17:46 Deri sektöründen 'geleceğe' yatırım
17:50 Sınır dışı edilen YTS'nin tampon bölgede bekleyişi sürüyor
17:50 Ambulans çalan şüpheliye 7 yıla kadar hapis istendi
17:49 Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlara karşı hukuki süreç başlatıldı
17:12 İstanbul'a korkutan hava kirliliği uyarısı: Eyüpsultan, Ataşehir ve Kartal'da yaşayanlar dikkat
17:08 Çöken duvarın enkazı altında kalan 3 yaşındaki Damla hayatını kaybetti
17:05 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması: Koşullara göre hareket etmek zorundayız
17:02 Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un üretimine tam gaz devam ediliyor
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 17:53:39