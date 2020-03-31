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Eskişehir'deki bazı yurtlarda barınan öğrencilerin mart ayı ücretleri iade ediliyor

Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Eskişehir'deki bazı yurtlarda barınan öğrencilerin mart ayında kalmadıkları günlerin ücretlerinin iade edildiği bildirildi.

31.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:08
Eskişehir'deki bazı yurtlarda barınan öğrencilerin mart ayı ücretleri iade ediliyor
Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Eskişehir 'deki bazı yurtlarda barınan öğrencilerin mart ayında kalmadıkları günlerin ücretlerinin iade edildiği bildirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerimize, mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretleri iade edilecek. Nisan, mayıs ve haziran ayları için de öğrencilerimizden ücret alınmayacak. Kredi ve burs ödemelerinde de herhangi bir kesinti yapılmayacak."

Kaynak: AA

Etiketler: Eskişehir, Güncel
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