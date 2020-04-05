Eskişehir 'deki cezaevlerinde virüs mücadelesi en üst seviyede

Kapalı ve açık infaz kurumlarındaki mahkumlar ile çalışanları virüse karşı korumak için her türlü önlem alındı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal: "Cezaevlerinde Korona virüse rastlanmamıştır"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Korona virüsüne (Covıd-19) karşı alınan üst seviye tedbirlerle cezaevlerinde bulunan mahkumların ve çalışan personelin sağlıkları ön planda tutuluyor.

Dünyanın mücadele ettiği Korona virüsü (Covıd-19) ile Türkiye 'de de alınan tedbirler hat safhaya çıkarıldı. Bir çok alanda kısıtlamalara gidilirken, yoğun olarak kalınan alanlardan olan cezaevlerinde de mücadele en üst seviyeye çıkarıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Korona virüsüne karşı cezaevlerinde ve adliyede de önlemler alındı. Korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle, Adalet Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda Eskişehir'de bulunan H Tipi Kapalı İnfaz Kurumu, L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Eskişehir 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumunda mahkumları ve çalışanları virüse karşı korumak için her türlü önlem alındı. Cezaevi girişlerinde ateş ölçer, maske ve eldivenler hazır bekletilirken, belirtilen kurumlar dezenfekte ile sıklıkla temizleniyor. Mahkumlarla ile iletişim kuran personel ise Eskişehir Valiliği tarafından tahsis edilen yurtlarda kalarak, sosyal hayattan virüsü cezaevine taşımaları önleniyor. Bunun yanı sıra, yurtlarda kalmayan personeller ise mahkumlar arasında güvenlik şeridi oluşturuldu. Bu sayede herhangi bir personelin virüsü kapma ihtimaline karşı mahkumların bulunduğu alana geçişine izin verilmiyor.

"Bugüne kadar çok şükür Türkiye çapında bu hastalığa rastlanmamıştır"

Cezaevlerinde alınan tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını belirten Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Türkiye genelinde bulunan hiçbir cezaevinde Korona virüse (Covid-19) rastlanmadığını ifade etti. Cumhuriyet Başsavcısı İrcal, konuşmasının devamında ise önlemler hakkında şunları söyledi:

"Öncelikle bu pandemi hastalığı Covid-19 virüsünün dünyaya yayılması üzerine Sağlık Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan bilim kurulunun tavsiyeleri üzerine, Adalet Bakanlığımız derhal bu konuda bazı tedbirler almaya başlamıştır. Bu kapsamda öncelikle, ilk vakanın ülkemizde görülmesinden sonra hemen cezaevine giriş çıkışların izole edilmesi çalışması başlatılmıştır. Cezaevinden hastaneye sevkler kaldırılarak, uzman hekimlerin cezaevine götürülerek, hastaların orada muayene edilmesi şeklinde bir uygulama başlamıştır. Buna rağmen hastaneye gidilmesi gereken hükümlüleri de hastaneye gitmelerinin ardından tekrar cezaevlerine kabullerinde 14 günlük ayrı bir bölümde muhafaza edilmiştir. Cezaevlerine giriş çıkışlar ateş ölçer ile kontrol edilmeye başlanmış, 14 günün sonunda diğer hükümlülerle birleştirilmiştir. Dezenfekte çalışmaları yapılmış ve gerek adliyemiz, gerekse cezaevi giriş çıkışlarında dezenfekte çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda bugüne kadar çok şükür Türkiye çapında bu hastalığa rastlanmamıştır. Geçen hafta itibariyle de 12-12 şeklinde, 12 saat mesainin ardından evine gönderilmeyerek valiliğimizin tahsil ettiği yurtlarda, gardiyan infaz koruma memuru arkadaşlarımızın misafir edilmesi, buradan kimseyle muhatap olmadan direk cezaevine giderek görevlerini yaptıkları sistemine geçilmiştir. Bu da gardiyan arkadaşlarımızın toplumla izolasyonunu engellediği için hastalığın yayılmasına engel olacaktır" dedi.

Kaynak: İHA