Eskişehir'deki Cinayet

29 Kasım 2018 Perşembe 17:56



29 Kasım 2018 Perşembe 17:56

Eskişehir'de, arkadaşlar arasında çıkan kavgada bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Şeker Mahallesi Şahane Sokak'ta ikamet eden Gürbüz Fındık'ın (28), pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki sorgusu tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K. (28) ve S.M. (28) savcılık tarafından serbest bırakıldı.Mahmut T. (27), Emrah Ö. (26) ve Kurtuluş G. (28) ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.